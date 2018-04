Comeacasatua, la campagna di Generazione '90 per "istruire" i turisti in visita in laguna

#Comeacasatua. L'associazione Generazione '90 sta lanciando una nuova campagna per aiutare i veneziani che condividono il proprio condominio con i turisti in visita in laguna. Un'iniziativa con la quale istruire chi non conosce le regole della città, per garantire la vivibilità messa a dure prova dai flussi turistici selvaggi degli ultimi anni. SI tratta di volantini di libera stampa, da attaccare negli androni o da consegnare a mano, già disponibili in in italiano e in inglese.

Presto nuove lingue

La scelte delle informazione da inserire è sfata effettuata con un sondaggio nel gruppo facebook "duri i banchi", gruppo di informazione civica per veneziani under 35. Nel corso dei prossimi giorni i volantini saranno tradotti in russo, francese, tedesco, cinese e giapponese. Tutto quanto stampabile dal sito generazione90venezia.it.

Il fac simile in inglese