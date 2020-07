Mose, No Nav: «Un mostro che succhia risorse pubbliche»

Da un lato della laguna il test di sollevamento completo delle paratoie del Mose, oggi venerdì 10 luglio, alla presenza di numerose rappresentanze istituzionali, il premier Conte, ministri, sottosegretari e tecnici, il Comune e la Regione Veneto. Dall'altro, in bacino San Marco, i barchini dei comitati in protesta contro l'opera pubblica, «un mostro che da quasi trent'anni succhia risorse pubbliche contribuendo alla rovina della città», si legge sulla pagina Facebook dei No Nav.

La critica

«Sappiamo cosa ha storicamente significato il Mose per questa città, il flusso di risorse che potevano essere impiegate per reali soluzioni e progetti alternativi meno costosi e impattanti sull’ecosistema». Considerazioni del comitato riguardano anche «l'opera ritenuta obsoleta e anacronistica per le previsioni di innalzamento dei livelli del medio mare, dovuto ai cambiamenti climatici». L'appello è rivolto «a chiunque in questa città si sia sentito preso in giro, oltraggiato, schernito. Chi ha saccheggiato e banchettato in tempi più felici è ormai nel dimenticatoio e lo scandalo è stato fatto passare per responsabilità di qualche mela marcia corrotta». Dubbi anche sui meccanismi del seitema, da parte del comitato No grandi navi. «I lavori più delicati riferiti all’apparato elettromeccanico, al motore del Mose, sono lungi dall’essere conclusi e le prove vengono effettuate in modalità provvisoria. Il Mose ucciderà la laguna, l'ecosistema unico e delicatissimo. La sua inaugurazione non può essere una festa», conclude.

Il commento

«A Venezia va in scena una prova di funzionamento del Mose di cui per certo si sa che è inadeguato a fronteggiare la crescita attesa delle acque - scrive Giovanni Andrea Marttini della Municipalità di Venezia - Già l'analisi della Via di oltre vent'anni fa aveva rivelato alcuni difetti mai sanati, come l'accumulo di detriti che impediscono ai cassoni di rientrare in sede dopo l'uso, e, ancor peggio, il fenomeno della risonanza delle paratoie. Che si tratti di Mose o di Grandi navi - conclude - è una malintesa ingegneria idraulica che sulla laguna ha messo le mani al servizio di interessi economici».