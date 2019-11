Il Comitatone per Venezia riunito a Roma. Movimenti No grandi navi a Montecitorio

Dopo due anni è tornato a riunirsi il comitatone per Venezia, oggi 26 novembre, a Roma. Nel 2017 c'erano il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, la Regione di Luca Zaia, il Comune di Venezia di Luigi Brugnaro, il Comune di Chioggia di Alessandro Ferro, Mira di Marco Dori, Jesolo di Valerio Zoggia, Roberta Nesto di Cavallino Treporti e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino. Come allora, il sottosegretario all'Economia oggi è il veneziano Pier Paolo Baretta. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti è Paola De Micheli, vice di Nicola Zingaretti del Partito Democratico. «Si discute di risorse da recuperare per l'emergenza, di rifinanziamento della Legge speciale e misure di salvaguardia della Laguna. Parleremo degli interventi di marginamento di PortoMarghera, del completamento del Mose e del suo sistema di gestione», ha detto il sindaco ai giornalisti.

Oggi al @Quirinale ho incontrato il Capo dello Stato Sergio #Mattarella.

L’ho ringraziato a nome di tutti i cittadini per l'affetto e la vicinanza che, anche nei giorni terribili dell’#AcquaAlta, ha sempre dimostrato per #Venezia.

Grazie Presidente 🇮🇹 pic.twitter.com/MZLkAGVTdu — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 26, 2019

I movimenti No Grandi Navi e FridaysForFuture di Venezia-Mestre hanno esposto i loro striscioni davanti a Montecitorio in occasione del Comitatone che discute di emergenza acqua alta e del proseguimento dei lavori del Mose.

Una delegazione del Comitato @NoGrandiNaviVe e di #FridaysForFuture Venezia-Mestre davanti a Montecitorio in occasione del "Comitatone" che discuterà in merito all'emergenza acqua alta verificatasi a Venezia la settimana scorsa e per il proseguimento dei lavori del #Mose pic.twitter.com/vnws7ipKDv — globalproject.info (@global_project) November 26, 2019

Il sindaco Brugnaro ha incontrato il capo dello Stato, questa mattina, Sergio Mattarella, e a lui ha espresso gratitudine per «l'affetto e la vicinanza che, anche nei giorni terribili dell'acqua alta, ha sempre dimostrato per Venezia». Sul tavolo ci sarà l'emergenza. Il cambiamento climatico, l'alluvione e il dopo alluvione del 12 novembre scorso, le grandi opere, il rifinanziamento della legge Speciale, le navi.

Le navi

Le crociere «che assediano la laguna», e il porto commerciale, scrive il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Giovanni Martini -. Due cose da tenere distinte. Il porto commerciale, che è parte integrante della storia economica e politica di Venezia, oggi è chiamato a fare scelte radicali. Le crociere sono invece frutto della globalizzazione turistica che cerca di imporre regole, costi e danni». «Ai rappresentanti del governo - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro - ricorderò che c'è un accordo da 70 milioni di euro, firmato con Renzi, per i marginamenti a Porto Marghera. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa mi aveva assicurato che sarebbero stati sbloccati entro la fine dell'anno. E poi ci sono altri 178 milioni firmati sempre dal governo».

Notizia in aggiornamento