Domenica di tensione in laguna, cità blindata per i comizi di Forza Nuova e antifascisti

Alle 14 il comizio di Liberi e Uguali e il presidio antifascista dei centri sociali nel piazzale antistante la stazione di Santa Lucia. Alle 16, invece, la presentazione dei candidati di Forza Nuova alle elezioni del 4 marzo in Campo San Geremia. Una domenica che potrebbe propsettarsi ad alta tensione in laguna, con le forze dell'ordine che hanno messo a punto tutte le contromisure del caso per evitare che le due parti possano entrare in contatto e la situazione possa degenerare come successo a Bologna venerdì. Nello specifico i forzanovisti dovrebbero arrivare in autobus per essere poi imbarcati all'altezza del PalaExpo e raggiungere Venezia via acqua. Attorno alle 12, già schierata la polizia locale e la guardia di finanza all'ingresso del ponte della Libertà dove la presenza delle forze dell'ordine è massiccia. Presenti alla manifestazione antifascisra le associazioni come Emergency, Anpi e il coordinamento studenti medi. Le forze dell'ordine hanno fatto in modo di allontanare i due "opposti"che non dovrebbero incontrarsi. Centinaia e centinaia le persone accorse, molti parlamentari e politici si sono visti alla manifeestazione antifascista, tra cui Pietro Grasso.

Comizi uno vicino all'altro, che non possono essere vietati, e non prevedono l'obbligo di presentare domanda alla questura con tre giorni d'anticipo. Per questo domenica la città vedrà contrapporsi due schieramenti opposti.I rappresentanti di Liberi e Uguali l'hanno messo in chiaro anche venerdì sera, durante la visita del presidente del Senato (e leader della coalizione) Pietro Grasso: "Il corteo di Forza Nuova non s'ha da fare", è stato scandito durante l'evento del Laguna Palace.