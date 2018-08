"Noi esasperati, stanchi di essere trattati come un peso: il sindaco ci ascolti"

"Siamo stanchi di essere trattati come un peso da chi vorrebbe eliminare gli ultimi residenti. Viviamo soprusi giornalieri da parte del sindaco e della giunta. Dicono che la città senza residenti non è nulla! Ma ci stanno rendendo la vita impossibile". È l'ultimo degli appelli che alcuni commercianti veneziani rivolgono al primo cittadino, dopo l'episodio sfociato in tensione, qualche giorno fa, in Campo San Maurizio, che ha avuto per protagonisti alcuni negozianti e gli agenti della Municipale.

"Accanimento"

Ma questo sembra essere stato solo un episodio tra altri, contro cui alcuni cittadini puntano il dito. "Dall'ormeggio della barca - racconta un residente - alla navigazione nei canali, noi abbiamo solo problemi. Se voglio il posto barca non posso averlo, perché devo avere la barca, però per avere la barca, mi serve avere il posto in cui metterla. Sembra accanimento contro chi resiste ogni giorno per non andare via da Venezia".

"Disparità"

"Abbiamo le borseggiatrici, gli scatolettisti, i rom che entrano nel museo e si travestono per fare palo e imbrogliare i turisti estorcendo denaro - rincara un'altra negoziante -. Abbiamo chiamato i vigili per denunciare più volte questi episodi, ma non veniamo ascoltati, e se passano se la prendono con i residenti. C'è disparità di trattamento tra noi, che paghiamo le tasse, e i turisti o gli irregolari, a Venezia. Noi abbiamo abbiamo avuto il coraggio di alzare la testa e molti altri concittadini si sono complimentati per questo. Dicono ci sia carenza di personale nella polizia locale, e poi impiegano i vigili per controllare e multare i residenti, invece di accorrere per le emergenze della città. Ora basta".