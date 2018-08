Dall'abbigliamento ai giocattoli: 1400 pezzi tolti dal mercato illegale e 31 mila euro di multe

Oltre 1400 articoli di vario genere, dall'abbigliamento ai giocattoli, dagli articoli per la casa agli accessori per la telefonia, sequestrati e sottratti al mercato illegale. Sanzioni amministrative per quasi 31mila euro, decine di persone identificate e controlli sui documenti di identità e di soggiorno. Polizia locale, guardia di finanza e polizia di Stato impegnati anche venerdì in capillari controlli contro l'abusivismo commerciale sul lungomare Adriatico.

Coordinamento

La collaborazione tra le forze di polizia si rivela l'arma vincente per ottenere i positivi risultati di queste ultime settimane, e modalità operativa che assicura efficacia e massima sicurezza per gli utenti della spiaggia. Solo i sequestri amministrativi ammontano quest'anno a oltre 16 mila pezzi e più di 200 mila euro di sanzioni amministrative elevate, a questi vanno aggiunte anche le migliaia di capi di vestiario e accessori sequestrate penalmente per i reati in materia di marchi contraffatti.

Sicurezza

L’azione di servizio delle forze dell'ordine è sempre apprezzata dai frequentatori della spiaggia, turisti e residenti, e da molti titolari degli stabilimenti balneari. I numeri dei sequestri dimostrano soprattutto quest'anno che l'impegno dell'amministrazione, con la sua polizia locale, sta contribuendo a migliorare i livelli di sicurezza e di accoglienza della spiaggia di Chioggia ed Isola Verde, consapevoli che si tratta di una delle più importanti e preziose risorse della città.