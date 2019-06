Oggi Anna Frank avrebbe compiuto 90 anni: in ghetto la letture integrale del suo diario

Annelies Marie Frank, per gli amici "Anne", oggi avrebbe compiuto 90 anni, se non fosse stata uccisa in un lager nazista. Per ricordarla è stato realizzato questa mattina in Campo del Ghetto Nuovo a Venezia un evento-maratona con la lettura integrale e pubblica del Diario. Per oltre dieci ore l’intero campo diventerà un luogo di ascolto e racconto che vedrà alternarsi 90 lettori tra cui la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano.

Un reading lungo 10 ore

Ad aprire il reading tre donne coetanee di Anne Frank, che hanno visto da vicino le discriminazioni contro gli ebrei: Lia Finzi, Olga Neerman, Laura Voghera. Tra i lettori, cittadini veneziani, famiglie, rappresentanti della cultura, giornalisti, studenti, insegnanti, librai, tra cui Chiara Carminati (Premio Strega Ragazzi 2019), Guido Sgardoli (Premio Strega Ragazzi 2019) e Andrea Valente (Premio Andersen 2013), Claudio Scarpa (Console dell’Uruguay), Ilaria Sotis (Radio RAI), Valentina Furlanetto (conduttrice di Radio24) e Federico Taddia (conduttore di Radio 24). Il Console dei Paesi Bassi, Johan Verboom, ha letto un passo del Diario in olandese e altri brani saranno letti in tedesco, portoghese, ebraico. Sarà poi l’attrice Ottavia Piccolo a chiudere la lettura, prevista tra le 20 e le 21.

«La mia voce - ha esordito Damiano nel suo saluto iniziale - oggi è di Anna. La mia voce oggi la dono a una ragazza, neppure sedicenne, che è stata strappata alla vita dalla crudeltà dell'uomo e dalla follia di chi si riteneva superiore. La mia voce oggi per chi non ha avuto voce, per quei sei milioni di persone vittime della Shoah che ogni anno ricordiamo solennemente e alle quali anche oggi vogliamo ridare ciò che l'odio ha strappato. Buon compleanno Anna. Attraverso il tuo diario ti abbiamo conosciuto, abbiamo condiviso i tuoi sentimenti e le difficili giornate della guerra.

Venezia non dimentica e oggi, proprio da questa città aperta al mondo e baluardo di libertà, le tue parole trovano voce diventando un perenne monito perché nulla di quanto tu e tantissimi tuoi fratelli avete sofferto, abbia più a ripetersi».