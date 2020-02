Via libera a 205 nuove assunzioni in Comune a Venezia: 100 posti per agenti di polizia locale

Nel 2020 il Comune di Venezia bandirà 205 nuove assunzioni, rivolte in particolar modo ai giovani. Lo scopo, come ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, sarà quello di svecchiare l'intero comparto, reclutando soprattutto agenti di polizia locale, tecnici e amministrativi. Il nuovo piano assunzionale è stato apporvato questa mattina dalla giunta comunale a Ca' Farsetti.

Comune di Venezia, 205 nuove assunzioni

Le 205 nuove assunzioni, a fronte di 92 pensionamenti previsti nel corso di quest'anno, fanno seguito alle 266 stabilite dal piano occupazionale del 2019. Nello specifico saranno assunti 100 nuovi vigili, 4 maestre, 33 tecnici, 50 amministrativi, 8 assistenti sociali, 6 giuristi e 4 dirigenti. «Con i nuovi innesti, - spiega Brugnaro - adegueremo la macchina comunale alle richieste e esigenze dei cittadini».

«Un piano mirato sui giovani»

«Un piano occupazionale mirato sui giovani che andrà a potenziare servizi strategici del Comune di Venezia. - aggiunge l'assessore al Personale Paolo Romor - Da sottolineare, in un’ottica meritocratica, l’attenzione riservata, da questo piano occupazionale alla crescita professionale e di carriera. I concorsi avranno delle quote riservate agli interni, per premiare, tramite prove selettive, quei dipendenti che, in questi anni, abbiano dimostrato di aver acquisito, sul campo e con il loro impegno quotidiano, importanti competenze ed esperienze».