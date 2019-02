Nel comune di Venezia in arrivo 84 nuovi volontari: 16 progetti attivati per loro in un anno

Sorrisi, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco: hanno iniziato da qualche giorno la loro attività nel Comune di Venezia gli 84 nuovi volontari di Servizio civile che per un anno saranno impegnati nei 16 progetti attivati dall'Amministrazione comunale in 40 sedi diverse.

Prima giornata formativa

Dall'assistenza a minori, anziani e disabili, all'ambito educativo nelle ludoteche, dalla Protezione civile alla conservazione del patrimonio artistico e culturale: 12 mesi di impegno per crescere, fare esperienza, imparare una professione, mettersi in relazione con gli altri. Mercoledì mattina in sala San Leonardo si è svolta la prima giornata formativa in plenaria, un appuntamento a cui hanno preso parte anche l'assessore al personale Paolo Romor, il direttore della Direzione Sviluppo organizzativo e strumentale Giovanni Braga e la dirigente Risorse umane Maria Margherita Fabris.

«Esperienza interessante»

«Do il benvenuto a tutti voi nell'Ente - ha dichiarato l'assessore Romor - penso che il Servizio Civile sia una grande opportunità reciproca. Il Comune di Venezia ha la possibilità di attingere al vostro entusiasmo e all'energia che vi contraddistingue, mentre per voi sarà un'esperienza di alto livello. Il Comune gestisce una grande città su un vasto territorio, affrontando diverse criticità per le quali trova soluzioni. Credo che nei vari ambiti in cui sarete chiamati ad esercitare il vostro servizio civile ci sarà la possibilità di vivere un'esperienza davvero interessante». Un ringraziamento è stato espresso anche dal direttore Braga: «Per la scelta che avete fatto e per il vostro coraggio entrerete nel cuore della società – ha sottolineato - con un'esperienza che arricchirà il vostro curriculum professionale, il vostro bagaglio di vita e umano». Un particolare apprezzamento è stato espresso anche nei confronti del lavoro degli uffici comunali, «fatto di rendicontazioni, relazioni, progetti, che anno dopo anno consentono la formazione e l'inserimento nella macchina comunale di tanti volontari». E' dal 2002 che il Comune di Venezia ospita volontari di Servizio Civile e dal 1979 ha attivato progetti con i primi obiettori di coscienza. E' uno degli Enti in Veneto con la storia maggiore e – raccontano i responsabili - ha sempre riscontrato un ottimo feedback da parte dei volontari, tanto che a fronte di una media nazionale di abbandono pari al 14%, nel Comune di Venezia si attesta intorno a 9%.