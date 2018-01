"Comunicato stampa Fsi Usae Regione Veneto"

Primo importante obiettivo raggiunto dalla FSI USAE Regione Veneto dopo la lettera inviata a seguito la consulta delle Professioni Sanitarie , a tutela degli operatori del settore quali Tecnici della Prevenzione (UPG) agenti di PG(APG) e personale amministrativo coinvolti nei settori SIAN, SVet e SISP che operano come organi di vigilanza pariteticamente ed in sinergia nel Dipartimento di Prevenzione , che pero' per un difetto di carattere legislativo regionale (mancata creazione di un fondo dedicato),vengono penalizzati nel riparto delle sanzioni amministrative effettuate dalle autorità competenti .