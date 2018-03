Ampia operazione delle forze dell'ordine al centro di Cona, alcuni migranti nel mirino

Diverse pattuglie sono presenti al centro di accoglienza di Cona martedì mattina per un'operazione che coinvolge alcuni dei migranti ospitati all'interno della ex base militare. Per il momento non si rilevano particolari disordini. L'intervento sarebbe volto all'allontanamento di coloro che, per varie ragioni, non hanno più il diritto di permanere nella struttura dopo essere stati raggiunti da provvedimenti di revoca della misura dell'accoglienza. Una decina, in tutto.

Allontanamenti

Il dispiegamento di forze, secondo chi ha assistito all'arrivo delle pattuglie, è imponente, con decine di uomini in divisa tra carabinieri e polizia. Probabile che sia stato deciso così per prevenire eventuali momenti di tensione. Anche perché azioni del genere vengono attuate quando gli ospiti che hanno perso i propri diritti si rifiutano di lasciare autonomamente il campo. Le revoche vengono stabilite con decreto della prefettura. In alcuni casi si tratta di persone scoperte a commettere reati e quindi denunciate e processate per direttissima; ad altri, semplicemente, potrebbe essere stata rifiutata la domanda di asilo in seguito all'esame della documentazione presentata alle autorità.