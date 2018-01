"Dignità per tutti", migranti e Usb di nuovo in marcia contro il centro di accoglienza di Cona

Una nuova marcia dei migranti è andata in scena a partire dalle 10 di sabato dal centro di accoglienza di Cona. L'iniziativa, indetta dai rappresentanti del sindacato Usb, ha vuole riaccendere i riflettori su una situazione che resta delicata. "Da troppo tempo - spiegano gli organizzatori - un migliaio di migranti vengono lasciati stipati in un centro d'accoglienza straordinaria in condizioni invivibili e inaccettabili. Sovraffollamento, mancanza di norme igeniche, emarginazione, cibo avariato sono solo alcune della cose che sono costretti a sopportare".

"Permesso di soggiorno a tutti"

Per questo alcuni di loro si sono radunati in mattinata e, dopo un'assemblea nella piazza del paese, hanno camminato in direzione di Rottanova, frazione di Cavarzere. "Manifestiamo per dire basta a Cona, che va chiusa insieme a tutte le altre discariche umane del Veneto - è stato detto - Chiediamo diritti, dignità e il rilascio del permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo". Con l'occasione un ricordo è stato dedicato a Sandrine Bakayoko e Salif Traorè, due degli ospiti di Conetta morti nei mesi scorsi in diversi contesti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ugl-Fsp: "Manifestazione fuori luogo"

Contrario alle motivazioni dei manifestanti Mauro Armelao, segretario regionale Ugl-Fsp polizia di Stato, secondo cui l'iniziativa "è stata un flop". "Affermare che sia giusto dare diritti e permesso di soggiorno a tutti è fuorviante e fuori luogo - commenta - Sui diritti possiamo discuterne, ma dire permesso di soggiorno per tutti è quantomeno azzardato. Il permesso di soggiorno va dato a chi ne ha realmente diritto, e per questo ci sono le apposite commissioni. Invece di organizzare proteste, insegnino a rispettare le divise"