"Amici del cuore", Conad del Lido dona somma di 1500 euro per le malattie cardiache

Un assegno del valore di 1500 euro consegnato nelle mani del presidente dell'associazione “Amici del Cuore”, Pasquale Esposito. A donarlo Conad del Lido, con un’iniziativa di solidarietà che si è protratta per tutte le feste natalizie: Anna Bettelle, Simone Vianello e Andrea Toma, i tre soci, hanno deciso di destinare 10 centesimi su ogni scontrino emesso in cassa a chi quotidianamente fa dell’aiuto per gli altri la propria missione.

L'associazione

La onlus veneziana dal 2001 è impegnata nella sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, nello sviluppo del servizio di riabilitazione del cardiopatico, nel potenziamento delle strutture assistenziali per le malattie cardiovascolari, e più in generale nel miglioramento della qualità della vita delle persone affette da cardiopatie. "Il nostro modo di essere imprenditori nel commercio - spiegano i soci - si caratterizza per una attenzione costante alle comunità in cui operiamo e per l’impegno a contribuire a una migliore qualità della vita delle persone che qui vivono e lavorano".