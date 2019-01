Concerto di Capodanno a La Fenice, ospiti il sindaco e la presidente del Senato Casellati

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha assistito martedì mattina al Teatro La Fenice al Grande Concerto di Capodanno, trasmesso in diretta da Raiuno. Il primo cittadino prima dell'evento ha incontrato artisti e orchestrali assieme alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina, e al presidente della Rai, Marcello Foa.

Il sindaco Brugnaro e il presidente del Senato

«Ringrazio la presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, per aver voluto essere presente riconoscendo in questo modo il vostro lavoro, il vostro talento e i risultati che avete raggiunto l'anno scorso - ha dichiarato il sindaco Brugnaro - Chiaramente vi auguro che il 2019 vada ancora meglio. Do inoltre con piacere il benvenuto al presidente della Rai, che onora questo teatro con una diretta straordinaria su Raiuno. Auguri a tutte le vostre famiglie e in bocca al lupo per il concerto». Subito dopo ha preso la parola la presidente del Senato Casellati: «Grazie a tutti voi per l'invito - ha sottolineato - Per me è un grande onore perché la Fenice costituisce un punto di riferimento della cultura italiana. Oggi l'essere qui è anche un riconoscimento per un evento che viene seguito in tutto il mondo. Un ringraziamento a voi per quello che fate, rappresentate l'Italia migliore. Rappresentate i talenti e i geni che il mondo ci invidia, la capacità dell'Italia di saper emergere sempre».

L'evento

Il coro e l'orchestra del teatro, la soprano Nadine Sierra e il tenore Francesco Meli, su direzione del maestro Myung-Whun Chung, si esibiscono con un programma inaugurato dalla Sinfonia n. 7 in La Maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven che continua poi con musiche di Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini. Tra i momenti clou il tradizionale "Va’ pensiero sull’ali dorate" tratto dal Nabucco e il gran finale sulle note di "Libiam ne’ lieti calici" tratto da "La Traviata", entrambe opere di Giuseppe Verdi. Al concerto, iniziato con l'esecuzione dell'Inno di Mameli, hanno assistito anche l'assessore al Turismo, Paola Mar, e l'assessore al Bilancio, Michele Zuin.