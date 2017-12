Pienone per il live di Natale dei Bersaglieri a San Donà: "Il raduno nazionale si avvicina"

Tutto esaurito per l’ultima tappa di avvicinamento al 66esimo raduno nazionale bersaglieri “Piave 2018” di questo 2017. Sabato 23 dicembre si è tenuto al Teatro metropolitano Astra di San Donà di Piave il tradizionale concerto di Natale della Fanfara bersaglieri di San Donà. Dopo aver sfiorato il tutto esaurito nelle ultime due edizioni, quest’anno, complice anche il grande richiamo e l’aspettativa che sta creando Piave 2018 e la presenza delle altre due fanfare della provincia di Venezia (Ceggia e Jesolo), che hanno aperto il concerto della Fanfara di casa, i biglietti per poter accedere allo spettacolo erano stati tutti esauriti dopo appena 5 giorni dalla loro emissione.

Il concerto

Il concerto dal 2014 si tiene all’interno del teatro cittadino. «Questo è un periodo in cui i bersaglieri stanno creando belle esperienze - ha commentato il sindaco, Andrea Cereser - ne cito una su tutte: la gita che è stata organizzata con oltre 200 ragazzi delle scuole medie del territorio a Caporetto, che sarà una delle giornate che ricorderò per tutta la vita. Queste sono le cose che rendono bella la città, al di là dei suoi monumenti». A conclusione della serata, l’esecuzione dell'inno di Mameli, suonato dalle tre fanfare unite sul palco e cantato da tutti i presenti.

Fanfare riunite

Proprio del vicepresidente del comitato organizzatore, Fausto Niero, era stata l’idea di unire le tre fanfare della provincia (come divisione territoriale Anb) in concerto, "per portare il senso di unione che i bersaglieri rappresentano. Spero – ha concluso Niero – che le note squillanti delle fanfare possano portare nei vostri cuori quella voglia di superarsi e di porsi degli obiettivi, e soprattutto di raggiungerli".