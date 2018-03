Concerto quartetto Manfredi

Lunedì 19 marzo 2018 ore 20.00

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista



🎶 Quartetto Manfredi 🎶



Giovanni Claudio Di Giorgio, violino

Francesco Zanchetta, violino

Matteo Terenzio Canella, viola

Giacomo Grespan, violoncello



Programma:



Lucien Durosoir (1878 - 1955)

Quartetto n. 2 in Re minore



Dmitrij Shostakovitch (1906 - 1975)

Quartetto n. 10 in La bemolle maggiore, Op. 118



NFO ACQUISTO BIGLIETTI:



Intero 25,00 €

Ridotto (*) 20,00 €

Under 30 10,00 €

Ridotto Under 30 (**) 5,00 €



(*) Riduzione riservata a soci:

Coop

Ateneo Veneto

Peggy Guggenheim Collection

Gruppo AVM

Circolo italo-britannico

Italia Nostra



(**) Riduzione riservata a:

Metricubi

Studenti Accademia Belle Arti



Dove acquistare i biglietti:

1. Un’ora prima dello spettacolo presso la Scuola San Giovanni Evangelista

2. Biglietteria on-line (diritti 10%)

