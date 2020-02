Un bando per esporre progetti e studi di barche al Salone Nautico 2020

L’Arsenale di Venezia si prepara ad accogliere l’edizione 2020 del Salone Nautico prevista dal 3 al 7 giugno prossimi. Per questo motivo, tramite la Fondazione Musei Civici, in collaborazione con il Comune di Venezia e con Vela, è stato promossa la seconda edizione del "Concorso internazionale per la selezione di Studi e Progetti di Barche" che assicurerà ai vincitori di esporre i propri elaborati nelle Tese dell'Arsenale durante il Salone.

L'edizione 2020 del concorso

L'edizione 2020 è rivolta a due tipologie di progetti di yacht e mezzi nautici di trasporto ad elevate caratteristiche sostenibili: yacht a vela o motore di classi fino a 24 metri; mezzi di trasporto di persone e/o mezzi per acque interne. I partecipanti saranno selezionati da un'apposita commissione composta da personalità autorevoli del design, dell'industria e dell'accademia nominate dal sindaco di Venezia. Il bando, pubblicato nel sito della Fondazione Muve, è aperto a professionisti e studenti, singoli o associati, che negli ultimi cinque anni abbiano realizzato, o anche solo ideato, progetti e studi che riguardano il design complessivo di una barca, gli interni, la componentistica, il sistema propulsivo e altro, anche già presentati in occasione di concorsi di progettazione o già pubblicati in riviste di settore. La partecipazione è gratuita.

Per una navigazione sostenibile

«Un’occasione imperdibile per designer e progettisti - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - che potranno affrontare un tema sul quale, in questi anni, abbiamo impegnato molte risorse qual è la navigazione sostenibile. Un tema di stringente attualità sul quale ci aspettiamo di vedere all'opera tanti professionisti pronti a presentare i loro elaborati. In un mondo dove tutti dobbiamo rimboccarci le maniche per proporre soluzioni alternative per la diminuzione degli inquinanti in atmosfera, per tutelare il mare, e per il rispetto dell’ambiente, è doveroso che proprio da Venezia, città che ha fatto dell’innovazione e della resilienza elementi fondamentali del proprio bagaglio culturale, parta un appello al mondo intero per una navigazione sostenibile».