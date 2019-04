Volevano fare un attentato a Rialto: condanna confermata per i tre kosovari

Cinque anni ad Arjan Babaj, quattro a Dake Haziraj e quattro a Fisnik Bekaj. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna nei confronti dei tre kosovari arrestati nel 2017 perchè accusati di voler compiere un attentato a Venezia. La sentenza è arrivata oggi pomeriggio, dopo alcune ore di camera di consiglio.

Insieme ai tre, che lavoavano come camerieri in alcuni ristoranti del centro storico, all'epoca era stato arrestato anche un minorenne, che è già stato condannato. Il gruppo era stato intercettato mentre parlava di un possibile attentato sul ponte di Rialto. Tutti e quattro vivevano in centro storico tra il sestiere di San Marco e Castello.

I carabinieri e la Digos avevano accertato che l'abitazione in cui risiedeva bekaj in affitto era diventata una sorta di base d'appoggio per molti connazionali tra cui Babaj, considerato il «capo» del gruppo. In quella casa, per gli investigatori, si pregava, si inneggiava all'isis e si esultava per gli attentati.