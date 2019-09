Condannato per furti in appartamento, si dà alla macchia: stanato e arrestato

Condannato a 4 mesi per un furto in appartamento di Mirano, aveva fatto perdere le proprie tracce, dandosi alla macchia. Sono stati i controlli sul territorio dei carabinieri della stazione di Spinea a permettere di rintracciare il giovane, B.S., 29enne salernitano stabiltosi da tempo in città. Arrestato dai militari, è stato poi condotto in carcere a Santa Maria Maggiore di Venezia.

Furti in appartamento

I fatti che avevano originato il processo risalgono al 2017, ma il 29enne, nel corso degli anni, si sarebbe reso responsabile di diversi furti in abitazione nel territorio veneziano, ragion per cui il tribunale di Venezia aveva emesso l'ordine di carcerazione.