Condannato per reati finanziari, individuato dai carabinieri e incarcerato

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Portogruaro hanno localizzato e tratto in arresto un impiegato sessantenne del luogo, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Udine. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di reati in materia fallimentare e per questo condannato a espiare un residuo di pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione. I fatti sono stati commessi nella provincia friulana nel 2012. L'arrestato è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.