Condannato per rapina aggravata e porto d'armi, finisce in carcere

Era stato condannato ad una pena di 4 anni e 10 mesi da scontare in carcere per una lunga serie di reati commessi a Prato tra il 2008 e il 2012: rapine aggravate, lesioni e porto abusivo d'armi. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Cavallino-Treporti hanno identificato e portato in carcere il 35enne F.S., albanese già gravato da precedenti penali, residente a Prato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Portato in carcere

La detenzione in carcere era stata disposta dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Prato, a seguito di più condanne divenute definitive. Dopo le formalità di rito, quindi, per l'uomo si sono aperte le porte di Santa Maria Maggiore.