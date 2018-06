Condannato a 1 anno di prigione, si dà alla macchia: rintracciato in stazione a Venezia

Si era macchiato del reato di spaccio di stupefacenti ed era stato condannato dal giudice del tribunale di Vicenza ad un anno e 2 mesi di reclusione dietro le sbarre. A rintracciare l'uomo, A.A. di origine nordafricana, sono stati gli agenti della polfer di Venezia Santa Lucia, impegnati in controlli serrati per mantenere la sicurezza nelle zone in prossimità della stazione, in un periodo ad alto tasso turistico.

Condannato ad un anno e 2 mesi

L'atteggiamento dell'uomo è parso subito sospetto ai poliziotti, che non ci hanno pensato su due volte e hanno deciso di approfondire i controlli anche sulla banca dati interforze. Dopo il controllo di routine gli agenti hanno avuto ragione, i propri sospetti risultavano fondati, dal momento che pendeva su di lui un provvedimento di carcerazione per il reato di spaccio. A quel punto agli uomini in divisa non è restato altro da fare che formalizzare l'arresto e condutte il pusher nel carcere lagunare di Santa Maria Maggiore.