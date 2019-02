Portale Confiscati Bene 2.0: Spi Cgil contro la criminalità organizzata

Mercoledì 27 febbraio, lo Spi Cgil ospiterà dalle 10 alle 13 nella sede della Cgil regionale in via Peschiera, 7, a Mestre, la presentazione del portale Confiscati Bene 2.0, strumento realizzato dall’associazione Libera con la collaborazione di OnData e Fondazione Tim, creato per monitorare la presenza mafiosa sull'intero territorio nazionale e per promuovere il riutilizzo dei beni confiscati. Il Veneto, secondo un ultimo monitoraggio effettuato dallo Spi Cgil regionale, conta 317 beni confiscati e non ancora assegnati a enti, comuni o associazioni: 116 nel Veneziano, 101 nel Veronese, 44 nel Vicentino, 35 nel Padovano, 12 nel Bellunese, 5 nel rodigino e 4 nel Trevigiano. A questi bisogna aggiungere un altro centinaio di immobili che hanno già ottenuto un utilizzo sociale.

Presenze mafiose

«La presentazione del portale – spiega Rosanna Bettella, della segreteria dello Spi Veneto - risulta particolarmente significativa contemporaneamente allo smantellamento nel Veneziano e nel Veronese di presenze mafiose molto radicate sul territorio. Proprio in considerazione di questo preoccupante contesto che coinvolge il Veneto, lo Spi Cgil regionale da sempre mette in campo iniziative rivolte ai giovani e alla cittadinanza. Per noi, infatti, è fondamentale far capire alla gente quanto sia negativo l'impatto della criminalità organizzata sull'intera economia (e non solo) del territorio. La criminalità organizzata da noi si muove in modo silenzioso, senza far troppo rumore e le persone ci convivono senza rendersi conto di quanti danni provochi».

Programma

Domani, dalle 10 alle 13, introduzione di Rosanna Bettella, segretaria Spi Cgil Veneto, presentazione del portale di Tatiana Giannone, Libera Nazionale, interventi di Roberto Battaglia, dipartimento Legalità Spi Cgil nazionale, Paolo Righetti, segreteria Cgil Veneto, Ezio Medeot, segretario generale Spi Cgil Friuli-Venezia Giulia, Emanuele Passarella, Rete degli studenti medi.