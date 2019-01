In congedo l'ispettore superiore Massimo Marangon: da 35 anni nella polizia postale

Dopo oltre 35 anni di servizio va in congedo Massimo Marangon responsabile della Segreteria – Affari generali del compartimento della polizia postale per il Veneto di Mestre.

Carriera

In servizio dal lontano 1983, quando era ancora un agente ausiliario, Marangon, 55 anni, veneziano, ha prestato servizio e frequentato le diverse sedi ove la polizia postale veneziana ha trovato collocazione in un trentennio: dalla storica sede di Rialto, a Venezia (Fondaco dei Tedeschi), alla sede di San Giobbe, sempre in laguna, per poi, dall’anno 2000 nella sede mestrina di via Cappelletto, nello stesso stabile del palazzo Polfunzionale di Poste Italiane S.p.A. Nei giorni scorsi l’Ispettore Marangon ha riconsegnato, all’amministrazione per la quale ha lavorato, la pistola d’ordinanza, le manette e il tesserino di riconoscimento.

Il congedo

Venerdì nella sede di via Cappelletto, a Mestre, saluterà i colleghi. A incontrarlo anche la dottoressa Alessandra Belardini, dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto unitamente a tutto il personale per il quale è stato riferimento costante ed imprescindibile.