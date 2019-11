Pellestrina si rimbocca le maniche. Brugnaro e Conte in sopralluogo | VIDEO

Sono ore in cui si contano i danni. In cui i cittadini cercano di rialzarsi, rimboccandosi le maniche. Questa mattina il premier Giuseppe Conte, nel suo giro di ricognizione a Venezia, si è recato anche a Pellestrina, duramente colpita dall'acqua alta di martedì notte. Con lui anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il primo cittadino ha incontrato gli abitanti e monitorato i primi lavori sull'isola.

La situazione drammatica in cui versa l'isola è stata anche testimoniata ieri dai vigili del fuoco, che l'hanno sorvolata con l'elicottero Drago. In un video le immagini che mostrano Pellestrina completamente sommersa dall'alta marea record. Proprio nell'isola si sono contate due vittime: un anziano fulminato e un altro uomo deceduto, probabilmente per cause naturali.