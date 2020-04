Dati aggiornati su contagi e decessi nella sera di sabato

Sono 9399 i casi positivi al Covid-19 in Veneto sabato sera, 4 aprile: 122 in più rispetto al report precedente della mattinata. Ce sono 1139 in provincia di Venezia. In totale i decessi avvenuti fino a ora nel Veneziano sono 96: un altro paziente 80enne è morto sabato all'ospedale Civile di Venezia. Restano ancora 4318 persone in isolamento domiciliare in tutta l'area metropolitana. Diciassette in più risultano contagiate, sempre in provincia. In regione sono guarite ad oggi 923 persone. Il rallentamento del contagio appare di bollettino in bollettino confermato dall'azienda sanitaria regionale, ma per le istituzioni, che hanno prorogato le restrizioni per la popolazione e le attività produttive fino a dopo Pasqua, non è possibile allentare la presa sugli spostamenti e gli assembramenti.

Le persone in Terapia intensiva risultano così distribuite: ce ne sono ancora 14 all'ospedale dell'Angelo di Mestre, 7 al Civile di Venezia e 9 a Mirano, 11 sono sono quelle nel Covid hospital di Dolo e 11 nella struttura dello stesso tipo a Jesolo, da cui una persona risulta essere uscita. In tutte le Terapie intensive del Veneto sono ricoverati 327 pazienti, oggi se ne sono aggiunti 3. Dal 21 febbraio sono morte 578 persone in Veneto, e dalla stessa data ne sono state dimesse dagli ospedali 1148. Oggi Azienda Zero ha rilevato complessivamente 15 decessi in tutte le aziende ospedaliere e Covid hospital regionali.