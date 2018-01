Maxi conto al ristorante: "La notizia ha fatto il giro d'Italia, non facciamo una bella figura" VD

Oltre mille euro per un pranzo a Venezia, con diversi aspetti non chiari su cui guardia di finanza e polizia locale cercano di far luce. Ma intanto la vicenda sta avendo eco ben al di fuori dei confini nazionali. Cosa ne pensa la gente? "Non è una cosa giusta, un conto troppo salato anche per Venezia", evidenzia qualcuno. E soprattutto una storia "che sta facendo il giro dell'Italia" e che non fa fare una bella figura alla città. Non che sia la prima volta. Uno studente spagnolo ricorda che alcuni anni fa una coppia del suo Paese raccontava in tv uno scandalo simile.

Commenta un gondoliere: "Se le cose sono andate così, è stupido il ristoratore. E se ha sbagliato, paghi". Ma avanza il dubbio che i turisti stiano omettendo qualche dettaglio importante, ad esempio la consumazione di costose bottiglie di vino. Di certo c'è un po' di confusione dovuta alla difficoltà di tratteggiare un confine tra cosa è legale e cosa no: legittimo proporre pietanze a prezzi alti, purché sia tutto trasparente, che tutto corrisponda a quanto ordinato e che, alla fine, sia emesso un documento fiscale. Regole basilari, ma non è escluso che qualche esercente si approfitti di turisti apparentemente sprovveduti.