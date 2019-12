Contributo d'accesso: l'unico bollino nero da 8 euro è il 15 agosto

Contributo d'accesso e calendario delle giornate da bollino rosso e bollino nero, ossia quelle più trafficate e quindi a tariffa più elevata: è stato tutto stabilito oggi, mercoledì 18 dicembre, a Ca' Farsetti, in vista dell'entrata in vigore del "ticket" per accedere a Venezia, programmata per il primo luglio 2020.

Da quel giorno, fino alla fine dell'anno, l'unica giornata da bollino nero, dal costo di 8 euro per l'ingresso alla città storica, è il 15 agosto. Cinque, invece, quelle da bollino rosso, al costo di 6 euro (sabato 25 luglio e sabato 1, 8, 22 e 29 agosto 2020). Infine ci saranno 178 giorni da bollino ordinario, cioè a tariffa 3 euro. Discorso diverso per i passeggeri dei vettori navali che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Comune, per i quali la tariffa viene confermata a 5 euro.