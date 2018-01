Un contributo a favore delle neo mamme in difficoltà: 7mila euro al Centro di aiuto alla vita

Un contributo ad una realtà importante che concretamente aiuta le donne in difficoltà nella delicata fase dei primi mesi di maternità. La giunta comunale di Venezia, su proposta dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, ha deliberato la concessione di un finanziamento di 7mila euro a favore del Centro di aiuto alla vita di Mestre: il provvediemento risponde al "grande impegno e alla straordinaria attività" portata avanti da questa realtà di volontariato fin dal 1979. Il Centro aiuto alla vita, con sede in via Altobello, interviene a sostegno della vita nascente, della donna in gravidanza e della donna nei primi mesi di maternità, assistendo mamme in difficoltà, in solitudine o in povertà. Il contributo erogato andrà a sostenere parte delle numerose spese effettuate dal Centro per l'acquisto di pannolini, vestiario, latte, medicinali e attrezzature per i neonati.

"Insostituibile il lavoro dei volontari"

Ha commentato Venturini: "Giusto offrire l'aiuto delle istituzioni a chi, in tanti anni, ha assicurato vicinanza ed accompagnamento a centinaia di madri in gravidanza e ad altrettanti bambini. In tutti questi anni il CAV di Mestre, con umiltà e spirito di servizio, ha consentito a moltissime donne di portare avanti la gravidanza, aiutandole a superare gli ostacoli di natura economica o situazioni di solitudine e abbandono. Il lavoro svolto dai volontari è insostituibile e prezioso. A tutti loro va il ringraziamento e l'apprezzamento per la loro opera quotidiana. Senza di loro, centinaia di bambini non sarebbero nati".