Controlli a San Donà dopo la morte di un 24enne per overdose: pusher arrestato

Dopo il decesso per overdose di un 24enne albanese, i carabinieri hanno predisposto un servizio antidroga nei pressi della stazione ferroviaria e lungo la via Sabbioni a San Donà, dove sono soliti riunirsi alcuni spacciatori. Nel corso del controllo i militari hanno notato uno di questi usare sempre un telefono cellulare e guardarsi attorno con fare sospetto.

Hanno deciso di fermarlo e di accompagnarlo in caserma dove ha espulso due ovuli contenenti circa venti grammi di eroina che aveva ingerito. A quel punto Godstar Edoh, nigeriano do 23 anni, è stato arrestato. Questa mattina comparirà davanti al giudice per la direttissima. Nel frattempo, stanno proseguendo le indagini per identificare lo spacciatore che ha venduto l'ultima dose al 24enne di origini albanesi e residente a Pordenone che domenica nel tardo pomeriggio è stato trovato senza vita in un'auto a San Donà.