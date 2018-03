"Rifiuti oltre i livelli previsti dalle norme", scattano denunce e sanzioni per 7 aziende

Su 13 aziende controllate, 7 sono risultate non conformi alle norme con la conseguente contestazione di sanzioni penali. Sono i numeri principali che sintetizzano l'attività del Nucleo ambientale dei carabinieri, che nel corso del mese di febbraio hanno passato al setaccio ditte che operano nel settore della gestione dei rifiuti. I militari hanno competenza su Venezia, Padovano e Rodigino e hanno potenziato le verifiche anche nell'ottica di prevenire eventuali incendi all'interno degli impianti che operano nel settore della raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento degli scarti.

I problemi più frequenti

Tra i problemi riscontrati, per esempio, l'eccessivo conferimento di rifiuti nelle aree di deposito, favorendo quindi la possibilità di roghi. Si tratta di limiti indicati dalle autorizzazioni. Ma nel mirino è finito anche il possibile stoccaggio del materiale in aree troppo facilmente accessibili, anche ad eventuali malintenzionati, anche non videosorvegliate. Sono state segnalate soprattutto situazioni che, nel caso, possono essere sensibilmente migliorate.

Le sanzioni e le multe

Nei 7 casi di inosservanza di autorizzazioni o norme, sono scattate le corrispondenti sanzioni penali e amministrative. In quest'ultimo frangente sarebbero stati contestati soprattutto la scorretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Nel complesso sono state rilevate 3 violazioni penali e sono state contestate 4 violazioni amministrative, per un importo totale di quasi diecimila euro.