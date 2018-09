Controlli a tappeto in terraferma: denunciati stranieri irregolari

Due stranieri irregolari, una donna sorpresa a prostituirsi nella terraferma veneziana pur essendo colpita da foglio di via e tre tossicodipendenti segnalati alla prefettura. È il risultato dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Mestre nelle scorse ore. I militari hanno passato al setaccio tutte le zone più sensibili della terraferma, con particolare attenzione a via Fratelli Bandiera, via Ulloa, via della Pila e le zone a ridosso della stazione ferroviaria. Due 28enni, un tunisino e uno originario del Togo, entrambi irregolari, sono stati denunciati. Il primo è stato controllato nei pressi del parcheggio dell’uci Cinemas e segnalato anche perché trovato con dell’hashish. Il secondo, invece, è stato fermato a Marghera.

"Controlli anche nei prossimi giorni"

Una 44enne è stata, invece, sorpresa a prostituirsi in via Fratelli Bandiera violando il foglio di via dal Comune di Venezia e due tossicodipendenti sono stati controllati in via Rampa Cavalcavia mentre consumavano eroina. Per loro è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntori. «I servizi di prevenzione e di contrasto ai reati sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni in tutto il comprensorio mestrino – hanno fatto sapere dal comando di via Miranese -, anche in corrispondenza del maggiore movimento di persone sul territorio connesso al termine del periodo estivo».