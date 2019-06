Controlli sulla terraferma, pusher trovato con la cocaina in casa

I luoghi battuti dai militari dell'Arma sono stati, come di consueto, quelli più sensibili dell'hinterland veneziano, ma si sono spinti fino al territorio della Riviera del Brenta e del Miranese. Un servizio, quello di ieri, che ha portato ad una denuncia, quattro segnalazioni e al sequestro di stupefacente. A supportare gli uomini del Comando della compagnia di Mestre sono intervenuti anche i militari del 4° Battaglione Veneto e l'unità cinofila specializzata di Torreglia (Padova).

Involucri di cocaina

Nello specifico, i carabinieri hanno denunciato un giovane presunto spacciatore, trovato in casa con alcuni involucri di cocaina, per un totale di 7 grammi di peso. Il sospetto è che il ragazzo possa essere a capo di una piccola rete di spaccio nel territorio mestrino. Al termine dei controlli sono state segnalate 4 persone come consumatori di stupefacenti, sorpresi con modiche quantità di hashish, marijuana ed eroina tra Marghera, Noale e Mirano.