Controlli pre-pasquali: intromettitori multati al Tronchetto, un arresto a piazzale Roma

Carabinieri di Venezia impegnati venerdì in una serie di controlli nei punti di accesso alla città con il supporto dei colleghi del IV Battaglione Veneto. Ancora una volta uno dei risultati raggiunti è stato quello di mettere i bastoni tra le ruote ai cosiddetti intromettitori, personaggi che intercettano i turisti al Tronchetto e li dirottano in massa su barche private, senza autorizzazione, facendosi pagare abusivamente per condurli in centro storico (e togliendo così clienti all'Actv). Ne sono stati bloccati e sanzionati due: G.Z., 64 anni, e A.R., 70 anni, entrambi veneziani con precedenti. Pattuglie dei carabinieri anche all'inizio del ponte della Libertà, dove hanno comminato una decina di multe per violazioni del codice della strada.

Ladra bloccata alla Coop

Nelle stesse ore i militari dell'Arma hanno anche arrestato in flagranza di reato una donna di 47 anni, veneziana, sorpresa a rubare all’interno del supermercato Coop di piazzale Roma. La signora, con precedenti, aveva tentato di portarsi via generi alimentari per un valore di circa 200 euro senza pagarli. Da una verifica della merce è stato accertato che non si trattava di beni di prima necessità. In tutto sono quasi mille le persone controllate, centinaia gli automezzi.