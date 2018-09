Blitz all'istituto alberghiero: controlli antidroga della polizia a scuola

Per tutti gli studenti oggi sarebbe stata una giornata come tutte le altre. Al suono della sveglia si sono preparati e hanno raggiunto la scuola, chi in macchina e chi in autobus. Quando sono arrivati, però, hanno trovato solo uno degli ingressi aperti e tutt’intorno c’erano agenti della polizia e vigili urbani con le unità cinofile. Un blitz, quello di martedì mattina all’istituto alberghiero Elena Cornaro di Jesolo, già programmato con la collaborazione della direzione scolastica.

I docenti insieme ai poliziotti

Gli agenti si sono fatti trovare davanti all’edificio già dalle sette del mattino. È stata disposta l’apertura di uno solo dei quattro varchi per accedere, in modo da poter controllare tutti gli studenti all’ingresso. Insieme ai poliziotti, anche alcuni docenti della scuola hanno spiegato ai ragazzi cosa stava accadendo. Si è trattato di un controllo preventivo, mirato a verificare che nessuno portasse droga tra i banchi. E, infatti, i cani non hanno fiutato alcuna sostanza. Le lezioni, una volta entrati gli studenti, sono cominciate senza ritardi.