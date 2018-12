Polizia con i cani fuori da scuola: gli studenti abbandonano la droga in autobus

Quando, da lontano, hanno notato che ad aspettarli all'ingresso della scuola c'erano i poliziotti e i cani antidroga, presi dal panico hanno gettato via tutta la droga che avevano. Il risultato? Gli agenti hanno trovato un etto e mezzo di marijuana nelle corriere. Il blitz è scattato martedì mattina all'istituto alberghiero Elena Cornaro di Jesolo.

Un controllo organizzato dagli agenti del commissariato insieme alla polizia locale con la collaborazione della dirigenza scolastica nell'ambito dell'operazione «Scuole sicure» che, ormai da settimane, vede impegnate le forze dell'ordine in accertamenti all'interno degli istituti scolastici. Il servizio di martedì è cominciato alle sette e mezza. La direzione scolastica ha disposto l’apertura di uno solo dei quattro varchi generalmente utilizzati per l’ingresso alla scuola per favorire le operazioni di controllo. Insieme ai poliziotti, erano presenti anche alcuni docenti della scuola. Gli accertamenti effettuati sulle varie corriere giunte da Portogruaro, San Donà di Piave e Favaro Veneto, hanno portato al sequestro a carico di ignoti di 145 grammi di marjuana e 0,4 grammi di hashish ritrovati abbandonati a bordo dei mezzi.