Droga: blitz dei carabinieri in quattro istituti scolastici di Venezia

Al suono della prima campanella, martedì mattina gli studenti del liceo artistico Guggenheim, del classico - musicale - artistico Marco Polo, dell’Iss Vendramin Corner e dell’Iss Algarotti di Venezia, non hanno trovato solo gli insegnanti ad attenderli. All’ingresso degli istituti scolastici c’erano anche i carabinieri per un controllo antidroga.

I militari, impegnati già nelle scorse settimane insieme alla polizia nei controlli a scuola,con il supporto dei cani antidroga hanno passato al setaccio ogni angolo degli edifici. Questa volta, a differenza di altre occasioni, non è stata trovata traccia di stupefacenti. “Segno che la campagna di prevenzione sta sortendo i suoi effetti, sottraendo le scuole agli spacciatori e sensibilizzando i più giovani a non essere facili prede di individui senza scrupoli che tentano di avvelenare le loro menti, rendendoli dipendenti da falsi stereotipi di “libertà” e “trasgressione”, si legge in una nota dei carabinieri della compagnia di Venezia. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

