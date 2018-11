Facchini controllati alla stazione: tutti stranieri ma con permesso e licenza

Scattati i controlli della polizia ferroviaria mercoledì mattina alla stazione di Santa Lucia, contro il facchinaggio abusivo. Insieme ai colleghi della Questura di Venezia, del reparto mobile di Padova e della polizia locale, gli agenti hanno rintracciato e identificato 15 facchini, tutti stranieri, muniti di regolare permesso di soggiorno e autorizzazione al mestiere di facchino. Solo uno di loro era privo di tale licenza e per questo gli è stata elevata una contravvenzione di 333 euro. Durante i controlli è stato individuato un cittadino rom che abusivamente esercitava il mestiere. Per l'uomo è scattato il daspo, con il divieto di accesso in città.