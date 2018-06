Blitz interforze al circolo africano di via Banchina dei Molini: "Droga e irregolarità"

Un luogo dove già in passato si sono registrati diversi interventi delle forze dell'ordime. Martedì scorso, però, l'azione degli uomini in divisa è stata preventiva e coordinata: blitz interforze alla sede dell'Associazione Africani Venezia, in via Banchina dei Molini a Marghera. Una grande struttura che si trova in fondo a un agglomerato di aziende e atelier artistici. Negli ultimi giorni sono scoppiate diverse risse e, in passato, secondo una nota ufficiale della questura, sarebbero stati organizzati anche "rave party" non autorizzati. In più sarebbero giunti alla centrale operativa del 113 segnalazioni di consumo di droga e altri comportamenti al di là delle norme.

I controlli interforze

"Per tali ragioni, al fine di garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei frequentatori del circolo, i poliziotti del commissariato di Marghera e della Divisione amministrativa della questura, assieme alla polizia locale, con l’unità cinofila “Kuma”, e agli ispettori dell’Ulss 3 hanno predisposto un’attività congiunta di controllo".

"Rifugio di extracomunitari senza autorizzazione"

All’interno del locale sono state identificate numerosi extracomunitari e sarebbero state accertate diverse irregolarità nella gestione del sito, oltre che infrazioni di natura penale e amministrativa, su cui sono in corso accertamenti da parte degli uffici intervenuti. "In particolare, l’attività ha evidenziato la presenza di alcuni cittadini extra Schengen irregolarmente alloggiati all’interno della struttura - continua la questura - oltre al mancato adempimento di alcuni obblighi di comunicazione all’autorità di sicurezza anche da parte del locatore della struttura". Rinvenuti da Kuma, inoltre, 12 grammi di marijuana. La polizia locale ha inoltre accertato la mancanza di autorizzazione alla somministrazione di cibo e bevande agli associati mentre il Sian ha rilevato la mancanza di autorizzazione sanitaria.