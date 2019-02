Irregolare e con precedenti, occupa abusivamente un appartamento: rimpatriato

A denunciare lo strano andirivieni alle forze dell'ordine sono stati i residenti. I cittadini stranieri che gravitano lì attorno per alcuni erano "poco raccomandabili". Nella mattinata di ieri, quindi, i militari dell'Arma di Jesolo si sono portati nei pressi di un'abitazione di Jesolo Lido per effettuare dei controlli di rito. Al termine dell'ispezione, un cittadino tunisino di 33 anni è stato condotto al centro per il rimpatrio di Torino, mentre un suo connazionale 28enne è stato munito di foglio di via.

Due irregolari

I due cittadini, entrambi irregolari sul territorio nazionale, occupavano abusivamente il luogo e sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Il più vecchio dei due, gravato da numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è un volto noto alle forze dell'ordine jesolane. Era già stato denunciato, infatti, la scorsa estate nel corso di un blitz di carabinieri e polizia locale in piazza Mazzini. Vista la sua condotta, il prefetto ha deciso di emettere a suo carico un decreto di espulsione immediato. Il 33enne è stato condotto quindi al Cpr torinese, da dove sarà a breve allontanata dal territorio nazionale. L'altra persona fermata, invece, dovrà lascisare in autonomia l'Italia.