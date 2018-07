Il Nucleo natanti dei carabinieri si "spinge oltre": Canal Salso al setaccio a Mestre

Non passa giorno in cui alcuni proprietari di barche non segnalino furti o danneggiamenti nel Canal Salso e negli altri corsi d'acqua che attraversano Mestre. Anche per questo i carabinieri hanno organizzato una serie di controlli coordinati che hanno coinvolto non solo i militari dell'Arma della compagnia mestrina, ma anche i colleghi del IV Battaglione "Veneto" e, soprattutto, i militari del Nucleo natanti di Venezia, che si sono "avventurati" nella terraferma. Del resto denunce e appelli (nel mirino dei ladri soprattutto i motori marini) si erano levati da più parti, ed è probabile che questo tipo di sopralluoghi continueranno da parte delle forze dell'ordine.

I controlli nel quartiere Piave

Il dispositivo, però, ha messo nel mirino anche le strade "calde" della città, compreso il quartiere Piave: 40 le persone identificate, 25 i veicoli e 3 le verifiche su esercizi pubblici. I risultati parlano di 3 persone denunciate: un nigeriano 29enne deve rispondere del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato controllato in via Piave ed è stato trovato in possesso di 3 involucri con complessivi 26 grammi di marijuana e 100 euro provento di spaccio.

Denunce e sequestri

Un 23enne italiano, invece, è finito nei guai perché è stato trovato in possesso di un grosso coltello nascosto sotto il sedile della sua auto che stava transitando in via Trento. Un 19enne albanese, infine, è stato sorpreso in sella a una bicicletta bmx rubata. E' stato denunciato per ricettazione. Nove le persone segnalate alla Prefettura come assuntrici di droga, tra marijuana ed eroina.