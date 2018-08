Quartiere Piave, locali e negozi passati al setaccio: multe per migliaia di euro

Due bed and breakfast abusivi, condizioni igieniche precarie, sistemi di sicurezza non in regola, prezzi non esposti. Sono solo alcune delle violazioni accertate dalla polizia durante una serie di controlli negli esercizi pubblici e commerciali del quartiere Piave. Verifiche che proseguono da settimane sulla scia degli accertamenti avviati in seguito alla maxi retata del 10 luglio in via Monte San Michele, che ha portato all’arresto di decine di spacciatori nigeriani.

Undici attività nel mirino

La divisione polizia amministrativa della questura di Venezia, insieme ai vigili urbani, ai vigili del fuoco, al dipartimento di prevenzione dell’Usl 3 e all’ispettorato del lavoro negli ultimi giorni ha passato al setaccio undici locali tra negozi, supermercati, bar e ristoranti. Undici le multe staccate dagli agenti: tra queste, due per pubblicità irregolari, altrettante per attività di b&b non autorizzata, una per esercizio di attività ricettiva complementare in mancanza di classificazione, due per mancanza di tende parasole, una per irregolarità della bilancia di precisione, una per mancata dichiarazione di ospitalità di stranieri, una per le condizioni igieniche e una per mancata consegna del contratto di lavoro a un dipendente.

Multe per migliaia di euro

A quattro attività, poi, è stata imposta l’igienizzazione e altre due dovranno mettersi in regola con estintori e luci di emergenza. Altri due locali sono stati diffidati perché non avevano esposto il listino prezzi. Le multe ammontano a circa 12mila euro.