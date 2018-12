Accampamento all'ex Ospedale al Mare smantellato: due denunciati

Un vero e proprio accampamento, con tende e rifugi. E' ciò che hanno trovato giovedì mattina i carabinieri nell'area antistante l'ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia, vicino alla spiaggia. I militari della stazione, insieme ai colleghi del Battaglione e alle unità cinofile del nucleo di Torreglia, hanno compiuto un blitz individuando cinque stranieri, tutti extracomunitari e senza fissa dimora, che avevano allestito lì il loro rifugio di fortuna.

Non è la prima volta che vengono svolti questi servizi nei pressi della struttura. Infatti, da quando il perimetro della struttura è stato recintato ed è stato attivato un servizio di vigilanza, il problema si è spostato nella zona immediatamente prospicente l’ex ospedale dal lato della spiaggia. Giovedì mattina una ventina di carabinieri è entrata in azione facendo irruzione nella tendopoli al sorgere del sole. L’intera zona è stata circondata e tutti gli stranieri sono stati fermati ed identificati. Due di loro, di origine senegalese, erano irregolari e sono stati denunciati prima di essere accompagnati in Questura per l'espulsione. Tutti gli abusivi abusivi sanzionati e la tendopoli è stata smantellata dagli operatori di Veritas.