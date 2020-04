Controlli sulle spiagge, multe a Jesolo e Chioggia

Persone che prendevano il sole dalla panchina sul lungomare, una ragazza che correva in spiaggia, altri ancora a spasso con il cane, lontani da casa. Sono nove le sanzioni applicate la mattina del giorno di Pasqua, 12 aprile, dalla guardia di finanza durante i controlli nelle località balneari di Jesolo e Chioggia. Trasgressori che, violando le restrizioni sugli spostamenti (e quindi senza un motivo serio), stavano approfittando della giornata di sole per fare un po' di jogging o per la prima tintarella.

In particolare, a Jesolo sono state accertate cinque violazioni, tutte nella zona del lungomare, e altre quattro a Chioggia: tra queste, una ragazza che correva tranquillamente in spiaggia, e altre due persone che passeggiavano sulla diga, come in una normale domenica di primavera. Nelle operazioni di pattugliamento sono impegnate tutte le forze dell'ordine e i corpi di polizia locale dei vari comuni, molti dei quali - tra cui quello di Jesolo - stanno impiegando anche i droni per il monitoraggio dall'alto. Le verifiche sono state incrementate proprio per evitare che, tra il sole e le giornate di festività, le persone escano di casa senza un valido motivo. Considerato che i supermercati sono chiusi, così come quasi tutti i luoghi di lavoro, si può uscire solo per questioni di salute.