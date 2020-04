Pasqua e Pasquetta, potenziati i controlli sugli spostamenti, anche con i droni

Le previsioni meteo annunciano giornate di sole e temperatura mite, ma non ci si potrà spostare da casa. E il rischio di incappare in un controllo delle forze dell'ordine, quindi di prendere una multa, sarà altissimo. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, ha deciso di potenziare i controlli sugli spostamenti in vista di Pasqua e Pasquetta. Controlli che saranno fatti anche con l'utilizzo dei droni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell'intero weekend non ci si potrà spostare se non per motivi di salute, visto che anche i supermercati rimarranno chiusi sia domenica che lunedì. «Verranno attivate ulteriori verifiche lungo le principali direttrici stradali in uscita dai centri abitati verso la campagna, il mare e la montagna - si legge in una nota della prefettura -. La laguna, le spiagge e il mare saranno controllati dall'alto con l'utilizzo di elicotteri e droni e grande attenzione verrà dedicata ai controlli in mare e in laguna. Il divieto assoluto di spostamento riguarda anche l'uso di barche e natanti».