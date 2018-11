Polfer in prima linea per la sicurezza: scali ferroviari e treni al setaccio

Controlli intensificati nelle stazioni e sui treni. Nella giornata di giovedì il compartimento di polizia Ferroviaria per il Veneto ha effettuato un servizio straordinario nelle stazioni di Venezia, Mestre, Padova, Treviso, Conegliano, Portogruaro, Belluno, Rovigo e Castelfranco Veneto, impiegando personale in uniforme e in abiti civili, e monitorando le immagini riprese dalla telecamere installate nelle stazioni e trasmesse al Centro operativo compartimentale.

I controlli

Nell'arco di tutta la giornata, gli agenti hanno monitorato la situazione e controllato 168 persone identificate seduta stante dai dispositivi informatici di cui sono state dotate le pattuglie. Una persona, nello specifico, è stata denunciata per violazione ai provvedimenti dell’autorità e tre sono state sanzionate in quanto inosservanti al regolamento di polizia ferroviaria. Complessivamente i controlli hanno interessato 18 scali ferroviari con attenzione su 11 depositi bagagli, dove sono stati utilizzati apparecchi metal detector.