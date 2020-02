Controlli nelle stazioni dei treni, arresti e denunce

Due arresti, una denuncia, dieci multe e un daspo urbano. E' il bilancio dei controlli dell'ultimo fine settimana da parte della polizia ferroviaria di Venezia, che è stata anche impegnata nella gestione del bomba day, per il disinnesco di un ordigno bellico da 500 libbre che era stato trovato a Marghera. Oltre ad aver fermato uno straniero che aveva molestato una giovane, gli agenti hanno arrestato, a Padova, un 50enne che doveva scontare una pena di 10 mesi in carcere per furto.

Un altro uomo, invece, è stato denunciato perchè, completamente ubriaco, ha cominciato ad infastidire i passeggeri nella stazione e ha aggredito i poliziotti. Sabato, nell'ambito dell'operazione stazioni sicure in Veneto, sono state controllate 474 persone in 17 scali ferroviari, oltre a 40 bagagli depositati e 34 al seguito dei viaggiatori. Dieci le multe per inosservanza alle norme di sicurezza previste dal regolamento di polizia ferroviaria e un daspo a un cittadino straniero.