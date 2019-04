Pasqua e Liberazione, stretta della polizia a Jesolo: un arresto e un espulso

Più controlli del territorio, un'espulsione e un arresto. Questo il bottino della polizia di Stato di Jesolo nel corso delle recenti festività pasquali e nel giorno della festa della Liberazione. In particolare, gli agenti del commissariato, con il supporto del reparto Prevenzione crimine di Padova, hanno effettuati controlli su oltre 600 veicoli transitanti in città, identificando 50 persone.

Espulsioni e arresti

Nella mattinata di mercoledì, i poliziotti hanno invece rintracciato all'interno di uno stabile in disuso non distante da piazza Mazzini un cittadino tunisino privo di documenti, irregolare su territorio nazionale. Per lui è scattata l'espulsione da territorio nazionale con provvedimento prefettizio. Nella stessa giornata, gli agenti hanno fermato un altro uomo privo di documenti, nel parcheggio di un supermercato di zona. A seguito di identificazione, è emerso si trattasse di R.T., tunisino di 33 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione emanato dall'autorità giudiziaria di Venezia. A conclusione delle attività di rito, il delinquente è stato condotto in carcere a Santa Maria Maggiore.