Assicurazione, patente e revisione scaduta o permessi inesistenti: fioccano le maxi multe

Maxi operazioni della polizia locale nel week-end. Venerdì 13 luglio, alle 18 in via Forte Marghera, è stata fermata un’autovettura il cui termine per la revisione era scaduto da due anni e che pertanto è stata immediatamente sospesa dalla circolazione.

Senza autorizzazioni

Sempre venerdì 13, alle 21.35, in via Miranese, è stato controllato un motociclo condotto da S. N., ventitreenne ucraino residente a Carpenedo, che ha esibito agli agenti un’assicurazione scaduta ed è stato sottoposto alla sanzione da 594 a 849 euro più le spese di trasporto e custodia del veicolo che gli è stato sequestrato. Poco dopo alle 22.40, sulla Rampa Cavalcavia, all’altezza della Vempa, una pattuglia ha invece intercettato un autocarro immatricolato in Moldavia, proveniente da Brescia e diretto a Chisinau, in Romania. Il veicolo risultava utilizzato per effettuare - senza autorizzazione - un trasporto internazionale di persone e cose per conto terzi ed è stato sottoposto immediatamente a fermo amministrativo di tre mesi ed affidato in custodia ad una locale depositeria. Il conducente C. I., trentenne moldavo senza fissa dimora in Italia, dovrà pagare una sanzione di 4.130 euro.

Patente, assicurazione scaduta e alcoltest

Sabato 14, alle 19.45, in via delle Regioni, una laterale di via Miranese, è stato sequestrato un autocarro con assicurazione scaduta. Anche il conducente, M.Z.S., trentasettenne pachistano residente a Fiesso d’Artico, dovrà pagare una sanzione da 594 a 849 euro. Poco più tardi, alle 23.30, in tangenziale, D. G., un ventottenne dell’Aquila, è stato trovato alla guida di un’autovettura con la patente scaduta che pertanto gli è stata ritirata. Domenica 15, alle 2.25, in Piazzale Roma, J. A., ventiduenne residente a Mestre, è stato sottoposto ad alcoltest risultandone positivo con un tasso alcolemico di 0,11 g/l. Gli agenti hanno anche accertato che l’automobile aveva l’assicurazione scaduta. Si è proceduto quindi al sequestro del mezzo e al conducente è stata elevata la sanzione complessiva da 708 a 1.013 euro più le spese di trasporto e custodia.