Sorpresi in auto mentre assumevano eroina: patente ritirata al conducente

Un servizio con cadenza giornaliera, che ha già dato i primi frutti. Si tratta del programma di controllo serale del territorio di Mestre, nel quale sono impegnate le pattuglie della polizia locale con 13 nuove automobili assegnate nei giorni scorsi.

I controlli

Nelle giornate di mercoledì e giovedì, le pattuglie hanno presidiato dalle 15 alle 24, il rione Piave, il centro abitato di Marghera, Campalto, Tessera, Favaro, Dese, Terraglio, Cipressina, Zelarino, Trivignano, Chirignago, Gazzera, Carpenedo, Bissuola e le aree verdi di Villa Querini, oltre a San Giuliano e al Parco Albanese. Un servizio quindi diffuso, con lo scopo di contrastare la microcriminalità, lo spaccio e i furti nelle abitazioni.

Eroina e patente ritirata

In via san Damiano, alla Cipressina, è stata intercettata un'auto ferma nel buio, i cui occupanti, due cittadini moldavi ed un cittadino albanese, stavano assumendo eroina. Nella vettura è stata rinvenuta e sequestrata, altra sostanza stupefacente. Il conducente, a cui è stata ritirata per 30 giorni la patente, è stato deferito alla Prefettura come consumatore. In via Castellana, invece, un giovane italiano è stato fermato e denunciato, per porto abusivo d'arma da taglio: si stava aggirando tra i quadri di controllo posti all'interno di un'area di cantiere, con addosso un pericoloso coltello a serramanico e con un bilancino di precisione con residui di sostanze stupefacenti.

Camper sequestrati

A Marghera è stato invece sequestrato un camper con targa straniera, non in regola, posteggiato in una strada fiancheggiante via Fratelli Bandiera, e normalmente utilizzato da una persona dedita all'esercizio della prostituzione. Infine in via Hayez, alla Cipressina, è stato posto sotto sequestro un altro camper, non in regola con l'assicurazione, utilizzato e frequentato da persone considerate problematiche per la sicurezza urbana.